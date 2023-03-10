Полянский: ряд западных стран не хотят работать с резолюцией России по Nord Stream

Полянский заявил об отказе Запада работать над резолюцией по Nord Stream

Фото: Jens Büttner / Zentralbild / Global Look Press

Ряд стран Запада в Совете Безопасности ООН не хотят работать с проектом резолюции России, призывающей генсека организации Антониу Гутерриша создать комиссию для расследования подрыва ниток на «Северных потоках». Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому ведущему Джексону Хинклу.

«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят «мы не видим какой-то потребности в подобном расследовании», — сообщил Полянский.

18 февраля Полянский заявил о резолюции в ООН по расследованию взрыва на «Северных потоках». Позже Россия попросила провести заседание СБ ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2»: американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрыв был организован водолазами США при посредничестве Норвегии. В Пентагоне, ЦРУ и Белом доме данные Херша назвали ложью.

В ходе спецсессии Генассамблеи постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что странам Запада, ответственным за подрыв, придется ответить за содеянное «в любом случае».

В Кремле прошедшее заседание расценили неоднозначно. С одной стороны, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, России удалось привлечь внимание к «необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования» инцидента, с другой — Москва увидела желание Запада «не зацикливаться на этом вопросе, постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок». Песков подчеркнул, что Москва не даст это сделать.

Позже The New York Times сообщила о причастности к диверсии проукраинской группировки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг какую-либо причастность страны к инциденту. Как писала Die Zeit, в диверсии участвовали пятеро мужчин и одна женщина-врач. Эта группа разместила на газопроводах взрывчатку, которую, вероятно, привезла на взятой в аренду яхте. Der Spiegel выяснил, что это судно — парусная яхта модель Bavaria Cruiser 50 «Andromeda». По данным Reuters, на острове Кристиансё в Дании проводился розыск корабля.

Песков назвал статьи о «проукраинской группировке» отвлекающим маневром. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — сказал он.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин посчитал ответственными за подрыв «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было «выгодно». Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия.