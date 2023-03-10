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Полянский заявил об отказе Запада работать над резолюцией по Nord Stream

Полянский: ряд западных стран не хотят работать с резолюцией России по Nord Stream
Фото: Jens Büttner / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / Zentralbild / Global Look Press

Ряд стран Запада в Совете Безопасности ООН не хотят работать с проектом резолюции России, призывающей генсека организации Антониу Гутерриша создать комиссию для расследования подрыва ниток на «Северных потоках». Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому ведущему Джексону Хинклу.

«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят «мы не видим какой-то потребности в подобном расследовании», — сообщил Полянский.

18 февраля Полянский заявил о резолюции в ООН по расследованию взрыва на «Северных потоках». Позже Россия попросила провести заседание СБ ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2»: американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрыв был организован водолазами США при посредничестве Норвегии. В Пентагоне, ЦРУ и Белом доме данные Херша назвали ложью.

В ходе спецсессии Генассамблеи постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что странам Запада, ответственным за подрыв, придется ответить за содеянное «в любом случае».

Полянский заявил об отказе Запада работать над резолюцией по Nord Stream
Полянский заявил об отказе Запада работать над резолюцией по Nord Stream

В Кремле прошедшее заседание расценили неоднозначно. С одной стороны, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, России удалось привлечь внимание к «необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования» инцидента, с другой — Москва увидела желание Запада «не зацикливаться на этом вопросе, постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок». Песков подчеркнул, что Москва не даст это сделать.

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Позже The New York Times сообщила о причастности к диверсии проукраинской группировки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг какую-либо причастность страны к инциденту. Как писала Die Zeit, в диверсии участвовали пятеро мужчин и одна женщина-врач. Эта группа разместила на газопроводах взрывчатку, которую, вероятно, привезла на взятой в аренду яхте. Der Spiegel выяснил, что это судно — парусная яхта модель Bavaria Cruiser 50 «Andromeda». По данным Reuters, на острове Кристиансё в Дании проводился розыск корабля.

Песков назвал статьи о «проукраинской группировке» отвлекающим маневром. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — сказал он.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин посчитал ответственными за подрыв «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было «выгодно». Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия. 

Теги
Северный поток Северный поток-2 Дмитрий Полянский подрыв диверсия
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