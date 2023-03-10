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Spiegel узнал детали о «связанной с подрывом «Северных потоков» яхте

Der Spiegel: организаторы диверсии на «Северных потоках» арендовали парусную яхту
Газета Die Zeit сообщала, что для подрыва на «Северных потоках» использовалась яхта, а в диверсии участвовали пятеро мужчин и женщина-врач. В Германии подтвердили обыски на подозрительном судне

Организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 «Andromeda», арендованной на острове Рюген через чартерную компанию. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным Reuters, на острове Кристиансё в Дании проводился розыск яхты.«Вчера мне звонил практически весь мир. Мне звонили 87 разных людей», — сообщил смотритель острова Сорен Тиим Андерсен.

Германия подтвердила, что в январе следователи проводили обыск на подозрительном судне, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатых веществ, использованных для подрыва трубопроводов. В заявлении федерального прокурора говорится, что достоверной информации о виновниках и мотивах произошедшего пока нет. Он отметил, что подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей корабль в аренду, также нет.

В диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и одна женщина-врач. Эта группа разместила взрывчатку на газопроводах, сообщала газета Die Zeit. Как уточнило издание, «следы ведут на Украину». При этом национальность преступников неясна — члены группы использовали фальшивые паспорта, которые использовались для аренды яхты.

Spiegel узнал детали о «связанной с подрывом «Северных потоков» яхте
Spiegel узнал детали о «связанной с подрывом «Северных потоков» яхте

О том, что взрыв на нитках газопроводов могла устроить «проукраинская группировка», сообщала газета The New York Times. В ее состав входили украинцы и россияне, а граждане Великобритании и США в ней не участвовали. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о «проукраинской группировке». В Белом доме отказались комментировать информацию издания, а власти Германии заявили, что приняли их к сведению.

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Кремль назвал статьи о «Северных потоках» «скоординированным вбросом в СМИ».

В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на один анонимный источник, заявил, что взрывы на «Северных потоках» организовали американские водолазы при помощи Норвегии. США опровергли свою причастность к диверсии.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было «выгодно».

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Мир Ландау
Северный поток Северный поток-2 яхта диверсия
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