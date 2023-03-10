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В ООН заявили, что Россия покажет переписку с ФРГ по «Северным потокам»

Полянский: Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Россия опубликует и распространит среди членов Совбеза ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию подрывов «Северных потоков». Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу.

Дания, Швеция и ФРГ ведут совместное расследование диверсии на российских газопроводах, однако Россию не привлекают, отказывают ей в доступе к какой-либо информации, подчеркнул он.

По его словам, Москве «просто пишут некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело». «Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро», — анонсировал Полянский.

Первый зампостпреда России при ООН подчеркнул, что ряд западных стран не хочет принимать участие в расследовании. Они вынуждены присылать экспертов, но они лишь говорят, что не видят необходимости в следствии.

Материал дополняется

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