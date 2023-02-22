Кремль оценил итоги заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»

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По итогам заседания Совбеза ООН, запрошенное Москвой из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», помогло привлечь внимание к необходимости провести честное расследование. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования, чтобы подтвердить те подозрения, которые подкреплены некоторыми достаточно детальными расследованиями, в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией, которую можно и нужно квалифицировать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры», — заявил Песков.

Он добавил, что при этом Россия также увидела желание Запада «не зацикливаться на этом вопросе, постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок». Песков заверил, что Москва продолжит работать над тем, чтобы не позволить это сделать.

Заседание Совбеза ООН, запрошенное Москвой из-за новой информации о взрывах на «Северных потоках» должно было состоятся 22 февраля, однако после его перенесли на 21 февраля.



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