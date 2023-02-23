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Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае»

Небензя: Западу придется ответить за подрыв «Северных потоков» в любом случае

Странам Запада, ответственным за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», придется ответить за содеянное. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе спецсессии Генассамблеи организации.

«Вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую, и последствия этого становятся заметными повсюду. От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва «Северного потока», за который, разумеется, придётся ответить в любом случае», — сказал Небензя.

Ранее постпред России при ООН говорил, что взрывы на газопроводах являются актом международного терроризма, а западные страны не проявляют стремления, чтобы сотрудничать с Москвой. При этом Россия «с высокой долей вероятности» знает не только о тех, кто причастен к подрыву газопроводах, но и о способах теракта. Расследование о подрывах на «Северных потоках» официально ведут Германия, Швеция и Дания.

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — отмечал Небензя.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на «Северных потоках». Со ссылкой на анонимный источник он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами с помощью Норвегии.

После этого Россия инициировала заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации. Оно прошло 21 февраля, хотя изначально планировалось на 22: заместитель Небензи Дмитрий Полянский говорил, что страны Запада не позволили России провести заседание Совбеза в удобное для российской стороны время.

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По итогам встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России «удалось привлечь внимание» к проведению прозрачного расследования случившегося. Он отметил, что западные страны хотят, чтобы тема с подрывом «Северных потоков» постепенно «ушла в песок».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на нитках газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».

Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае»
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае»

Теги
Василий Небензя Северный поток подрыв ООН
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