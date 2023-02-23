Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае»

Странам Запада, ответственным за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», придется ответить за содеянное. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе спецсессии Генассамблеи организации.

«Вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую, и последствия этого становятся заметными повсюду. От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва «Северного потока», за который, разумеется, придётся ответить в любом случае», — сказал Небензя.

Ранее постпред России при ООН говорил, что взрывы на газопроводах являются актом международного терроризма, а западные страны не проявляют стремления, чтобы сотрудничать с Москвой. При этом Россия «с высокой долей вероятности» знает не только о тех, кто причастен к подрыву газопроводах, но и о способах теракта. Расследование о подрывах на «Северных потоках» официально ведут Германия, Швеция и Дания.

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — отмечал Небензя.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на «Северных потоках». Со ссылкой на анонимный источник он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами с помощью Норвегии.

После этого Россия инициировала заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации. Оно прошло 21 февраля, хотя изначально планировалось на 22: заместитель Небензи Дмитрий Полянский говорил, что страны Запада не позволили России провести заседание Совбеза в удобное для российской стороны время.

По итогам встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России «удалось привлечь внимание» к проведению прозрачного расследования случившегося. Он отметил, что западные страны хотят, чтобы тема с подрывом «Северных потоков» постепенно «ушла в песок».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на нитках газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».