Die Zeit узнала о яхте с шестью подрывниками «Северных потоков»

Утечка газа на газопроводе Nord Stream (Фото: Danish Defence Command / Reuters)

Немецкие следственные органы совершили прорыв в расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пишет Die Zeit и утверждает, что «следы ведут на Украину».

Следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции.

Речь идет о яхте, арендованной компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По данным следствия, операция на море была проведена группой из шести человек. В ней участвовали пятеро мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там.

Национальность преступников неясна. Члены группы использовали поддельные паспорта, которые использовались и для аренды яхты.

Яхта предположительно вышла в море из Ростока 6 сентября 2022 года. Оборудование для операции было предварительно доставлено в порт на грузовике.

При обследовании судна на столе в салоне были обнаружены следы взрывчатки. При этом западные разведки «еще осенью», вскоре после взрывов на газопроводах, передали европейским службам уведомление о причастности ко взрывам украинской стороны, пишет газета.

После этого были получены дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что взрывы произвела «проукраинская группа».