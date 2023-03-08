Кремль назвал статьи о «Северных потоках» скоординированным вбросом

Дмитрий Песков: статьи NYT и Zeit о «Северных потоках» — это скоординированный вброс

The New York Times и Die Zeit раскрыли данные об «украинском следе» в организации подрыва газопроводов. Песков считает эту информацию попыткой отвлечь внимание от настоящих авторов диверсии

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Публикации американской газеты The New York Times (NYT) и немецкой Die Zeit об «украинском следе» в организации взрыва двух газопроводов «Северный поток» — это скоординированный вброс, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — заявил он. По словам представителя Кремля, чиновники из США не могут «что-то предполагать» по данному вопросу, так как эта страна не ведет свое расследование взрывов.

Песков добавил, что Россия по-прежнему не допущена до расследования этого «чудовищного преступления». «Страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — считает Песков.

Оба издания в своих материалах утверждают, что следы организаторов подрыва ведут к Украине или проукраинской группировке. Источники The New York Times (NYT) со ссылкой на разведданные рассказали, что теракт совершила группа из граждан России и Украины без участия британцев или американцев. Другие собеседники издания отметили, что доказательств причастности Москвы к инциденту нет.

Die Zeit со ссылкой на данные следствия (Германия ведет свое расследование) утверждает, что в совершении диверсии была использована яхта, арендованная компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. Всего на судне было шесть человек, их национальность неизвестна. Также остается неясным, кто выступил заказчиком и спонсором.

Взрывы на «Северных потоках» (уцелела только одна ветка второго незапущенного газопровода) произошли 26 сентября прошлого года в Балтийском море вблизи берегов Швеции и Дании, они тоже ведут расследование.

Президент Владимир Путин обвинял в совершении теракта «англосаксов». Российское Минобороны заявляло, что к нему причастны британские военные, Лондон эту информацию опровергал.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на единственный источник сообщал, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. В Вашингтоне отрицали причастность США к инциденту.