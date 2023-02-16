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Посольство России назвало взрывы на «Северных потоках» актом терроризма

Посольство: Москва не позволит «замотать» ситуацию со взрывами на «Северных потоках»

Россия считает взрывы на газопроводах «Северного потока» актом международного терроризма и не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, заявил пресс-секретарь посольства в Вашингтоне Игорь Гиренко. Его слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

Так он прокомментировал слова представителя Госдепартамента США Нэда Прайса о том, что утверждения о причастности Вашингтона ко взрывам на газопроводах являются «полной дезинформацией».

«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов», — заявил Гиренко.

Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» получили повреждения, произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

Россия запросила провести заседание Совбеза ООН вечером 22 февраля по ситуация с подрывами газопроводов. В Госдуме предложили обратиться к ООН с инициативой создания международного расследования произошедшего. Российский МИД заявил, что данные американского журналиста Сеймура Херша подтвердили выводы Москвы о роли Вашингтона в инциденте.

В начале февраля Херш опубликовал в блоге статью о подрыве «Северных потоков», в которой, ссылаясь на анонимный источник, утверждает, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Он считает, что США решились на диверсию из-за опасения, что Германия откажется от поддержки санкций против России. Отвечая на вопрос о роли Норвегии, он отметил, что в Осло были заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу, в том числе в ФРГ.

В Вашингтоне назвали данные журналиста ложью. В ООН и Германии также сказали, что у них нет данных о причастности США ко взрывам на газопроводах. 

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Теги
посольство России в США Северный поток взрыв терроризм
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