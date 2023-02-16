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Володин поручил оценить ущерб России от взрывов на «Северных потоках»

Вячеслав Володин поручил оценить ущерб России и природе от подрыва «Северных потоков»
Россия может взыскать ущерб от взрывов на «Северных потоках» со средств зарубежных компаний в том случае, если российские активы за рубежом будут изъяты, заявил Володин
«Газпром» GAZP ₽153,15 +0,04% Купить
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Необходимо подсчитать, какой ущерб понесла Россия в результате инцидента с «Северными потоками», и взыскать его со средств зарубежных компаний, находящихся в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, необходимо подсчитать, какой ущерб был нанесен «Газпрому» и окружающей среде.

«Когда сейчас за рубежом считают наши денежки в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров — в больших объемах», — сказал он.

По словам Володина, если российские средства будут изъяты за рубежом, то страна будет иметь право оставить у себя ресурсы иностранных компаний.

США, «не стесняясь», реализовали теракт против России, «против Германии, Нидерландов, Франции», считает думский спикер. «Молчат страны, молчат активисты-экологи. Как сейчас оказывается, они все прикормлены были», — полагает он.

Если европейские страны собираются «прощать» это президенту США Джо Байдену, «пускай сами между собой разбираются», отметил парламентарий. «Мы‑то не собираемся», — заключил Володин.

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Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» получили повреждения, произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге расследование о подрыве «Северных потоков», в котором, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что за взрывом стоят США, а Норвегия содействовала Вашингтону. Как потом пояснил автор расследования, президент Джо Байден боялся, что Германия может отказаться от поддержки санкций против России. Отвечая на вопрос о роли Осло, Херш утверждал, что страна была заинтересована в увеличении поставок газа в Европу, в том числе в ФРГ. США отвергли обвинения в причастности ко взрыву газопроводов.

На этой неделе в Госдуму внесли проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование подрыва «Северных потоков». Однако официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик пояснил, что ООН не имеет мандата для этого. Россия решила созвать 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Елена Чернышова
Вячеслав Володин Госдума Россия ущерб Северный поток-2 Северный поток
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