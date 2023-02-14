В Госдуму внесли проект обращения в ООН для расследования взрывов на «Северных потоках»

В Думе собрались обратиться в ООН для расследования по «Северным потокам»

Думский комитет по международным делам, подготовивший документ, упоминает расследование журналиста Сеймура Херша. Тот со ссылкой на источник сообщал о причастности американских водолазов к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Произошедшее там называется «преступлением, совершенным США». Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности, его подготовил думский комитет по международным делам.

В тексте обращения упоминаются результаты расследования журналиста Сеймура Херша, которые, по мнению комитета, «свидетельствуют о факте совершения военными Соединенных Штатов Америки и их норвежскими пособниками преступной атаки» на «Северные потоки». Херш со ссылкой на единственный анонимный источник в начале февраля сообщил, что за подрывом стоят американские водолазы при содействии Норвегии.

Обращение предлагается направить в Совет безопасности ООН для расследования «акта международного терроризма», правовой оценки «чудовищной диверсии» и привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей.

Рассмотреть проект постановления в Госдуме предлагается 16 февраля. Документ, указывают его авторы, согласован с думскими фракциями и МИД России.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года, в результате оказались повреждены три из четырех ниток газопроводов. Президент России Владимир Путин заявлял о причастности к произошедшему «англосаксов». США и Великобритания это опровергали.