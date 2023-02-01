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Вице-канцлер Германии выступил против поставок истребителей Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил поставок истребителей Украине
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против поставок немецких истребителей и подводных лодок Украине. Такое мнение он высказал в эфире ZDF, передает mangfall24.

Хабек отметил, что правительство ФРГ пытается «балансировать» между поддержкой Киева и риском стать стороной конфликта. Вице-канцлер считается, что поставка такой техники может «приблизить к войне».

При этом политик поддерживает поставку Украине танков. По его мнению, поставок тяжелого вооружения следовало ожидать, но, возможно, в Берлине «слишком долго колебались, прежде чем принять это решение», считает Хабек.

После начала военных действий Украина неоднократно просила страны НАТО предоставить танки и боевые самолеты. Западные страны поначалу отказывались передавать танки, но в январе все же согласились. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поставить машины согласились 12 стран, среди них — Германия, США и Великобритания.

После этого украинская сторона активизировала призывы поставить истребители. Польша уже заявила, что готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. В Нидерландах также пообещали рассмотреть вопрос поставки самолетов, если об этом попросит Киев.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. В Совете национальной безопасности Белого дома пояснили, что и так поставляют Киеву большие объемы вооружений.

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Канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что «о боевых самолетах речи быть не может». Он исключал возможность изменения позиции Берлина в будущем из-за международного давления.

В январе замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию поставить Киеву и одну из шести своих подводных лодок. По его мнению, необходимо «без всяких красных линий» оснастить ВСУ всеми системами вооружения: подводными лодками, баллистическими ракетами, истребителями, боевыми дронами, военными кораблями и др. «Этот шаг должен быть сделан завтра», — заявил он.

Российские власти неоднократно говорили, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, но не повлияют на достижение целей спецоперации.

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