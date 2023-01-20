В Нидерландах не исключили поставку истребителей F-16 по запросу Украины

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Правительство Нидерландов рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16 Украине, если Киев попросит. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра, передает BNR Nieuwsradio.

Министр подчеркнул, что Нидерланды отправляют Украине только то, о чем она просит. По его словам, Киев сейчас нуждается в тяжелом вооружении.

F-16 — американские истребители. В декабре 2022 года The New York Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский просил такие самолеты и танки Abrams у США, но в Пентагоне отказались, так как у Киева, по их мнению, есть достаточно танков и истребителей из других стран, а для освоения американской техники украинским военным потребуются месяцы.

Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в интервью Bloomberg о готовности страны оплатить отправку на Украину германских танков Leopard. Премьер Марк Рютте до этого сказал, что Нидерланды могут присоединиться к США и Германии для передачи Киеву ЗРК Patriot. По данным Кильского института мировой экономики, всего с 24 января по 20 ноября 2022 года Нидерланды поставили или пообещали поставить Украине военную помощь на сумму около €290 млн.

В Кремле считают, что поставки оружия ВСУ приводят к затягиванию конфликта, и утверждают, что задачи спецоперации будут выполнены в любом случае.