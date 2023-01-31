В Белом доме объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16
США поставляют Киеву большие объемы вооружений и то оружие будет иметь критическое значение для украинской армии, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал отказ президента Джо Байдена отправить Украине истребители F-16.
«Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях в зимний период», — сказал Кирби (цитата по CNN).
Ранее Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника писало, что «серьезного обсуждения поставок F-16 на высоком уровне не было». Заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер говорил, что США будут «очень осторожно» обсуждать истребители с Киевом и его союзниками, отмечает Politico. О готовности передать Киеву истребители говорили Польша и Нидерланды.
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.
Российские власти неоднократно говорили, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, но не повлияют на достижение целей спецоперации.