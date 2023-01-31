Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
В Белом доме объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16 Политика, 05:57
Президент Бразилии исключил поставки оружия Украине или России Политика, 05:49
Россияне сократили платеж коллекторам по долгам до минимума за три года Финансы, 05:00
Аналитики сообщили о росте средних зарплат у курьеров и грузчиков на 10% Бизнес, 05:00
МВФ спрогнозировал для российской экономики рост вместо спада в 2023 году Экономика, 04:44
Погранслужба назвало число получивших украинские визы россиян Политика, 04:30
Kan узнала о подготовке Израиля к ответным ударам со стороны Ирана Политика, 04:22
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Nournews узнал о возможном изменении позиции Ирана из-за слов Подоляка Политика, 03:53
В ФРГ бывшего «охотника на нацистов» уволят из партии за антисемитизм Политика, 03:51
Болсонару запросил у США туристическую визу на шесть месяцев Политика, 03:37
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло почти до 60 Общество, 02:56
«Ъ» узнал о суде по делу о мошенничестве с билетами в Большой театр Общество, 02:56
МИД Украины попросил у Германии в «десять раз больше» танков Leopard 2 Политика, 02:29
«Известия» сообщили, что Adobe разрешила скачивать программы в России Технологии и медиа, 02:13
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белом доме объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16

Кирби об отказе передать Киеву F-16: США уже поставляют Киеву большие объемы вооружений

США поставляют Киеву большие объемы вооружений и то оружие будет иметь критическое значение для украинской армии, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал отказ президента Джо Байдена отправить Украине истребители F-16.

«Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях в зимний период», — сказал Кирби (цитата по CNN).

Ранее Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника писало, что «серьезного обсуждения поставок F-16 на высоком уровне не было». Заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер говорил, что США будут «очень осторожно» обсуждать истребители с Киевом и его союзниками, отмечает Politico. О готовности передать Киеву истребители говорили Польша и Нидерланды.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.

Российские власти неоднократно говорили, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, но не повлияют на достижение целей спецоперации.

Теги
Белый дом Джон Кирби США Украина истребители F-16
Материалы по теме
Макрон допустил поставки Украине истребителей
Политика
Шольц призвал прекратить обсуждение в Германии истребителей для Украины
Политика
В Киеве объяснили ошибкой перевода требование у Запада 24 истребителей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter