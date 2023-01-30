Премьер Польши назвал условия возможной передачи Украине F-16

Истребители F-16 (Фото: Krystian Dobuszynski / Zuma / Global Look Press)

Польша готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, его слова цитирует WNP.

«Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласовываем с нашими партнерами по НАТО, включая отправку на Украину ЗРК Patriot, а также организацию мощной танковой группировки в виде танков Leopard и современных танков... Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — сказал он.

На вооружении ВВС Польши стоит около 50 истребителей F-16.

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