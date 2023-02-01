Арестович оценил шансы на F-16 у Украины словами «нет превращается в да»

Несмотря на отказ США поставить Украине истребители F-16, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович уверен, что Киев получит эти самолеты. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Такое же «нет» было озвучено относительно Stinger, Javelin, артиллерии, HIMARS, БМП и танков. Рано или поздно оно превращается в «да», — написал он.

К публикации Арестович прикрепил отрывок своего комментария из трансляции на Youtube-канале юриста Марка Фейгина (признан в России иноагентом), где отметил, что такие истребители есть не только у США.

Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими системами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения.

После начала военных действий на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» и поставить системы ПВО и истребители. Призывы украинской стороны поставить истребители вновь активизировались после согласия США и Европы передать Киеву танки Abrams и Leopard. До этого Вашингтон и европейские страны продолжительное время отвечали отказом на просьбы Киева поставить тяжелые танки.

30 января президент США Джо Байден отказался поставлять F-16 Украине. В Белом доме указали, что Вашингтон поставляет Киеву большие объемы вооружения. В ноябре Bloomberg писал, что члены альянса вернулись к рассмотрению вопроса об отправке этого типа самолетов и решили пересмотреть свою позицию.

На следующий день Байден пообещал обсудить с Зеленским запросы Киева о поставках современного вооружения.

Польша уже заявила, что готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. В Нидерландах также пообещали рассмотреть вопрос поставки самолетов, если об этом попросит Киев. Politico писало, что группа военных чиновников в Пентагоне подталкивает ведомство к одобрению отправки Украине F-16.

Российские власти неоднократно говорили, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, но не повлияют на достижение целей спецоперации.