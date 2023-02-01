Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Банкоматы Райффайзенбанка перестали принимать доллары и евро Финансы, 05:00
Советник Шойгу заявил о провале попытки «ментального блицкрига» Запада Политика, 04:52
Арестович оценил шансы на F-16 у Украины словами «нет превращается в да» Политика, 04:42
Россия нарастила экспорт СПГ в Европу Бизнес, 04:29
Нарышкин заявил о «повышении ставок» НАТО на Украине Политика, 04:06
NYT сообщила о падении доходов от проституции на Украине Общество, 03:45
Euraktiv узнал о проблемах с ускоренным вступлением Украины в ЕС Политика, 03:08
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
В России вступил в силу стандарт об ограничении скорости электросамокатов Общество, 03:00
Покупки центробанков подняли спрос на золото на максимум за 10 лет Бизнес, 02:55
ФСБ опубликовала архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы Общество, 02:34
Кирби сообщил о работе с Киевом над исследованиями по борьбе с пандемией Политика, 01:52
Байден счел изменение климата опаснее ядерной войны Общество, 01:50
Reuters узнал о готовности США передать Украине ракеты большей дальности Политика, 01:23
«Аэрофлот» и Ространснадзор решили изменить правила провоза ручной клади Бизнес, 01:08
Политика ,  
0 

Арестович оценил шансы на F-16 у Украины словами «нет превращается в да»

Арестович оценил шансы получения F-16 Киевом словами «нет превращается в да»

Несмотря на отказ США поставить Украине истребители F-16, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович уверен, что Киев получит эти самолеты. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Такое же «нет» было озвучено относительно Stinger, Javelin, артиллерии, HIMARS, БМП и танков. Рано или поздно оно превращается в «да», — написал он.

К публикации Арестович прикрепил отрывок своего комментария из трансляции на Youtube-канале юриста Марка Фейгина (признан в России иноагентом), где отметил, что такие истребители есть не только у США.

Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими системами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения.

После начала военных действий на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» и поставить системы ПВО и истребители. Призывы украинской стороны поставить истребители вновь активизировались после согласия США и Европы передать Киеву танки Abrams и Leopard. До этого Вашингтон и европейские страны продолжительное время отвечали отказом на просьбы Киева поставить тяжелые танки.

30 января президент США Джо Байден отказался поставлять F-16 Украине. В Белом доме указали, что Вашингтон поставляет Киеву большие объемы вооружения. В ноябре Bloomberg писал, что члены альянса вернулись к рассмотрению вопроса об отправке этого типа самолетов и решили пересмотреть свою позицию.

Читайте на РБК Pro
Креатив в центре всего: как создавать цепляющие рекламные кампании
В США началась эра протекционизма. Пришел ли конец свободной торговле
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
«Сломанные» гены: как наверняка узнать свою предрасположенность к раку

На следующий день Байден пообещал обсудить с Зеленским запросы Киева о поставках современного вооружения.

Польша уже заявила, что готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. В Нидерландах также пообещали рассмотреть вопрос поставки самолетов, если об этом попросит Киев. Politico писало, что группа военных чиновников в Пентагоне подталкивает ведомство к одобрению отправки Украине F-16.

Российские власти неоднократно говорили, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, но не повлияют на достижение целей спецоперации.

Теги
Алексей Арестович F-16 истребители поставки оружия Джо Байден
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter