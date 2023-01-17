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Арестович извинился за слова об обрушении дома в Днепре из-за работы ПВО

Советник офиса Зеленского Арестович извинился за слова о причинах обрушения дома в Днепре
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Global Look Press )
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал серьезной ошибкой свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился из-за сбитой украинской системой ПВО ракеты, и извинился за них.

«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия», — написал Арестович в своем телеграм-канале, подчеркнув, что совершил «серьезную ошибку» в прямом эфире.

Он также отметил, что его ошибка не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

Об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск) 14 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На следующий день он заявил о 30 погибших, позже, по данным областной администрации, их число увеличилось до 40. Всего в доме жили около 1,7 тыс. человек, в разрушенном подъезде — примерно 200 жителей, говорил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

В ночь на 14 января Арестович заявил, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он. Позже советник офиса украинского президента написал, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений», и объяснил свои слова усталостью.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в ночь на 15 января заявил, что в «Вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет».

Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на заявления Арестовича.

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В Кремле заявили, что обрушение части дома в Днепре и гибель людей стали результатом работы противовоздушных систем Украины. «Российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Алексей Арестович извинения Днепр обрушение дома ПВО Украина
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