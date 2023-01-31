Байден пообещал обсудить с Зеленским запросы Киева о новом оружии

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским последние запросы Киева о поставках современного вооружения. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

«Мы собираемся это обсудить», — сказал Байден журналистам. 30 января он отрицательно ответил на вопрос о намерении поставлять Украине истребители F-16.

25 января Байден заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону. Он добавил, что Вашингтон вскоре начнет обучение украинских военнослужащих. По мнению президента США, Abrams — «самые боеспособные танки в мире», однако они сложны в обслуживании. 31 января США отправили на Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на сумму $2,85 млрд.

В конгрессе призвали направить Киеву баллистические ракеты ATACMS, чтобы, как сказал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол, Украина могла атаковать Крым. Также в Пентагоне говорили о поддержке «украинцев в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют».

Российские власти заявляют, что поставка военной техники Украине не изменит ход боевых действий, но может «затянуть ситуацию» в зоне военной операции.