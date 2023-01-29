Politico узнало о сторонниках отправки Украине истребителей F-16 в Пентагоне

Politico узнало о поддержке в Пентагоне отправки F-16 Украине

Группа военных чиновников внутри министерства обороны США подталкивает Пентагон к одобрению отправки Украине истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Один из собеседников издания указал, что на фоне подготовки Украины к наступлению предстоящей весной внутри министерства обороны набирает обороты кампания по вопросу об отправке истребителей.

«Я не думаю, что мы против», – сказал изданию высокопоставленный чиновник Пентагона о возможности передачи Киеву F-16, подчеркнув, что окончательное решение не принято.

По его словам, украинским властям предстоит обозначить истребители свои главным приоритетом, поскольку сейчас американское Минобороны сосредоточено на передаче средств, необходимых для непосредственного ведения боевых действий.

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