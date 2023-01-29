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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о поддержке в Пентагоне отправки F-16 Украине

Politico узнало о сторонниках отправки Украине истребителей F-16 в Пентагоне

Группа военных чиновников внутри министерства обороны США подталкивает Пентагон к одобрению отправки Украине истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Один из собеседников издания указал, что на фоне подготовки Украины к наступлению предстоящей весной внутри министерства обороны набирает обороты кампания по вопросу об отправке истребителей.

«Я не думаю, что мы против», – сказал изданию высокопоставленный чиновник Пентагона о возможности передачи Киеву F-16, подчеркнув, что окончательное решение не принято.

По его словам, украинским властям предстоит обозначить истребители свои главным приоритетом, поскольку сейчас американское Минобороны сосредоточено на передаче средств, необходимых для непосредственного ведения боевых действий.

Материал дополняется

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Военная операция на Украине F-16 истребители F-16
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