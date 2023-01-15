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Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО

Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО в Днепре
Борис Филатов
Борис Филатов (Фото: Mykola Myakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на заявления советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сказал, что на дом в Днепре упала сбитая украинской системой ПВО ракета.

«Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем телеграм-канале.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в ночь на 15 января заявил, что «в Вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Он добавил, что с начала специальной военной операции «ни одна» из выпущенных ракет подобного типа «не сбита средствами противовоздушной обороны».

Об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Утром 15 января глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что погибли 20 человек. Всего в доме жили около 1,7 тыс. человек, в разрушенном подъезде — примерно 200 человек, говорил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

В ночь на 14 января Арестович заявил, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он.

После критики Арестович еще раз прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. Он написал, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». «Нас должно заботить привлечение к ответственности виновных в трагедии <...>. Вот на этом и нужно сосредоточиться», — подытожил Арестович.

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В течение субботы, 14 января, по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога, работали ПВО и авиация, отражавшие ракетные удары. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях, указывали «Страна.ua» и УНИАН. В результате атаки были поражены объекты энергетической инфраструктуры в пяти регионах страны и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области, уточнил позднее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Российские военные наносят удары по энергоинфраструктуре Украины более трех месяцев — с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает. Власти России не раз заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине, а только по военным объектам.

Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО
Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО

Теги
Военная операция на Украине Алексей Арестович Днепр Борис Филатов ПВО обстрел
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