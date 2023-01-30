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Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию под Бахмутом и Угледаром

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "жесткой" ситуацию под Бахмутом и Угледаром

Ситуация на бахмутском (российское название города Бахмут — Артемовск) и угледарском направлениях в ДНР остается жесткой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону», — сказал Зеленский, обратив внимание на высокую интенсивность атак.

После взятия Соледара в январе врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что к Артемовску продвигаются подразделения ЧВК «Вагнер». «Ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению», отмечал он. Позднее, 23 января, Пушилин сообщил об ожесточенных боях в городе. Через два дня он сказал, что боевые действия «уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником».

Затем, 27 января, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска завершают оперативное окружение города, и что «почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты». 29 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» взяли под контроль село Благодатное рядом с Артемовском. До этого об успешном наступлении около населенного пункта, а также у сел Раздоловка и Краснополье отчитывалось Минобороны. 23 января ведомство сообщило о взятии Краснополья под контроль. По данным сервиса Яндекс.Карты в Бахмутском районе находится село Краснопольевка.

О взятии под контроль Угледара власти ДНР сообщили в марте 2022 года. В июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре занимают подразделения украинской армии. В конце ноября глава ДНР Денис Пушилин говорил об «определенных успехах» в продвижении российских сил в районе Угледара. 26 января его советник Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в город. В этот же день другой советник Пушилина Ян Гагин отчитался о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар. 27 января Кимаковский заявил, что российские силы смогли закрепиться в районе дачных поселков в окрестностях Угледара. Бои, по его словам, продолжались на окраине города.

Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию под Бахмутом и Угледаром
Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию под Бахмутом и Угледаром

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Владимир Зеленский Украина ДНР боевые действия

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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