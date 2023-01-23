Пушилин заявил об ожесточенных боях в Артемовске

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

В Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои, заявил в эфире канала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, [что] бои уже и в самом Артемовске усиливаются. На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала» заявил, что бои идут в восточной и южной части Артемовска. «Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города <…>. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там», — сказал он, передает «РИА Новости».

В последние недели Минобороны сообщало об установлении контроля над населенными пунктами вблизи Артемовска. 13 января ведомство объявило о контроле над Соледаром. 20 января Минобороны заявило, что российские войска заняли Клещеевку, расположенную к югу от Артемовска.