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Пушилин заявил об ожесточенных боях в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об ожесточенных боях в Артемовске
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

В Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои, заявил в эфире канала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, [что] бои уже и в самом Артемовске усиливаются. На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала» заявил, что бои идут в восточной и южной части Артемовска. «Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города <…>. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там», — сказал он, передает «РИА Новости».

В последние недели Минобороны сообщало об установлении контроля над населенными пунктами вблизи Артемовска. 13 января ведомство объявило о контроле над Соледаром. 20 января Минобороны заявило, что российские войска заняли Клещеевку, расположенную к югу от Артемовска.

Теги
Денис Пушилин Апты Алаудинов Артёмовск
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