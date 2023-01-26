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Власти ДНР сообщили о контроле над идущей в Угледар трассой

Советник главы ДНР: российские войска установили контроль над трассой до Угледара
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает «РИА Новости».

«Сейчас взята на контроль трасса из Покровского на Угледар», — сказал Гагин.

Власти ДНР сообщили о контроле над идущей в Угледар трассой

По словам Гагина, российские войска занимают новые позиции на подступах к городу.

О том, что российские войска уже вошли в Угледар, ранее сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ пытается вести контратаки.

Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти ДНР сообщили еще в марте. Однако уже в июне российское Минобороны вновь сообщило, что позиции в Угледаре занимают подразделения украинской армии. В конце ноября глава ДНР Денис Пушилин говорил об «определенных успехах» в продвижении российских сил в районе Угледара.

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Власти ДНР сообщили о контроле над идущей в Угледар трассой
Власти ДНР сообщили о контроле над идущей в Угледар трассой

Теги
ДНР Украина Военная операция на Украине трасса
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