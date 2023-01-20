Пушилин заявил о близости Артемовска к оперативному окружению

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:42
В Воронежской области запретили запускать дроны Политика, 18:20
Sitronics Group назвала семь наиболее востребованных ИТ-направлений Пресс-релиз, 18:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:19
«Союзмультфильм» нашел в Ozon и Wildberries «плохого Чебурашку» Технологии и медиа, 18:16
Пушилин заявил о близости Артемовска к оперативному окружению Политика, 18:13
«Интеррос» опроверг назначение Задорнова главой Росбанка Бизнес, 18:08
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 18:03
Кафельников назвал причину провала Медведева на Australian Open Спорт, 17:53
В Самаре врио министра и депутат заявили друг на друга в МВД после драки Общество, 17:49
Топ-5 событий на СПБ Бирже: кино от Netflix, обвал Goldman и новые ETF РБК Инвестиции, 17:47
Федерация футбола Италии потребовала снять девять очков с «Ювентуса» Спорт, 17:45
В Крыму заявили о национализации принадлежащего Яценюку кинотеатра в Ялте Политика, 17:42
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 17:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил о близости Артемовска к оперативному окружению

ЧВК «Вагнер» продвигается в сторону Артемовска, бои происходят уже в пригородах, заявил глава ДНР
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению. По его словам, бои ведутся в районе мясокомбината.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» и днем, и ночью продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там», — цитирует его слова ТАСС.

Накануне о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», — сказал он. Утром 20 января информацию подтвердил штаб территориальной обороны ДНР.

13 января Минобороны заявило о взятии Соледара — города, расположенного примерно в 10 км к северу от Артемовска. В ведомстве утверждают, что установление контроля над Соледаром позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске, а после этого заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска.

Spiegel со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND) 20 января сообщил, что ВСУ в боях за город теряют в день «трехзначное число военнослужащих». В BND указали, что переход Артемовска под контроль российских сил приведет к последствиям «по всей линии обороны украинцев».

Теги
Артёмовск Денис Пушилин
Материалы по теме
Spiegel узнал об обеспокоенности разведки ФРГ потерями ВСУ в Артемовске
Политика
В ДНР сообщили о взятии села Клещеевка около Артемовска
Политика
Пушилин заявил о продвижении бригад ЧВК Вагнера в Артемовске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter