Пушилин заявил о близости Артемовска к оперативному окружению

ЧВК «Вагнер» продвигается в сторону Артемовска, бои происходят уже в пригородах, заявил глава ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению. По его словам, бои ведутся в районе мясокомбината.



«Подразделения ЧВК «Вагнер» и днем, и ночью продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там», — цитирует его слова ТАСС.

Накануне о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», — сказал он. Утром 20 января информацию подтвердил штаб территориальной обороны ДНР.

13 января Минобороны заявило о взятии Соледара — города, расположенного примерно в 10 км к северу от Артемовска. В ведомстве утверждают, что установление контроля над Соледаром позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске, а после этого заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска.

Spiegel со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND) 20 января сообщил, что ВСУ в боях за город теряют в день «трехзначное число военнослужащих». В BND указали, что переход Артемовска под контроль российских сил приведет к последствиям «по всей линии обороны украинцев».