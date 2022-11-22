Пушилин: на павловском и угледарском направлениях в ДНР есть «определенные успехи»

Пушилин заявил об «определенных успехах» в районе Павловки и Угледара

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска добились определенных успехов на павловском и угледарском направлениях. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Если брать южнодонбасское направление, направление Павловки и Угледара — все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал он.

По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать». «Тем не менее наши подразделения выполняют свою задачу», — сказал он.

Министерство обороны заявило о полном контроле над селом Павловка 14 ноября. Бои за населенный пункт шли две недели. Как рассказали в военном ведомстве, в ходе боевых действий ВСУ потеряли 1400 военных. Также уничтожены два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП и до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, более 25 автомобилей и 28 беспилотников.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Павловка станет плацдармом для продвижения российских войск вперед. Ранее Пушилин говорил, что без занятия села российскими войсками дальнейшее продвижение «и освобождение уже Угледара» будут затруднительными.

17 ноября Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль дорогу, связывающую Павловку с населенным пунктом Никольское.

Никольское — село в Волновахском районе, менее чем в 10 км к востоку от Павловки. Населенный пункт Павловка находится южнее Угледара, приблизительно в 50 км от Донецка.