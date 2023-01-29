Пригожин сообщил о взятии под контроль Благодатного силами ЧВК «Вагнер»

Село Благодатное находится к северу от Артемовска. Об успешном наступлении в этом районе в середине января сообщало Минобороны России

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное рядом с городом Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике, сообщил основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин. Слова предпринимателя приводит пресс-служба его фирмы «Конкорд».

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — сказал он.

Село Благодатное находится к северу от города Артемовск. 22 января Минобороны в своей сводке сообщало об успешном наступлении и огневом поражении подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Благодатное, Раздоловка, Краснополье и Северное.

О том, что село Краснополье находится под контролем российских военных, министерство объявило 23 января. За два дня до этого — 21 января — о взятии села силами ЧВК «Вагнер» говорил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Краснополье находится севернее Артемовска и Благодатного.

Бои за Артемовск продолжаются с конца прошлого года. В январе врио главы ДНР Денис Пушилин указывал, что в самом городе они носят ожесточенный характер. «Противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает», — говорил он.

Позже он сообщал, что бои идут «где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах». «Подразделения, в частности «Вагнера», в самом Артемовске продвигаются», — указывал глава ДНР.

О продвижении российских сил в Артемовск заявляли и неназванные украинские военные в разговоре c The Wall Street Journal. До этого газета cо ссылкой на источник в украинском командовании писала о значительных потерях ВСУ в этом районе.