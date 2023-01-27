Командир спецназа «Ахмат» сообщил о скором окружении Артемовска

Подразделения российских войск завершают оперативное окружение Артемовска, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире «Первого канала».

«Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — сказал он (цитата по ТАСС). 24 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ осталась только одна дорога, идущая в Артемовск.

Апты Алаудинов уже несколько дней анонсирует скорое оперативное окружение Артемовска. О том, что город попадет в окружение в ближайшие дни, он сообщал еще 24 января.