Комбат ДНР сравнил окрестности Угледара с Куликовым полем

Окрестности города Угледар сейчас напоминают Куликово поле, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале

Командир батальона напомнил о взятии под контроль села Павловка в ноябре 2022 года. После этого «одним из векторов наступления» стал дачный поселок в окрестностях Угледара, который военные пытались занять и раньше, заявил Ходаковский.

Боевые действия, по его словам, идут с переменным успехом и «понять, чья берет, до сих пор сложно», с обеих сторон активно работают танки и артиллерия.

«Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — написал командир батальона.

Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Павловка находится южнее Угледара.

О взятии под контроль Угледара власти ДНР сообщили в марте 2022 года. В июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре занимают подразделения украинской армии. В конце ноября глава ДНР Денис Пушилин говорил об «определенных успехах» в продвижении российских сил в районе Угледара. 26 января его советник Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в город. В этот же день другой советник Пушилина Ян Гагин отчитался о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар.

Накануне Кимаковский сказал, что российские силы смогли закрепиться в районе дачных поселков в окрестностях Угледара. Бои, по его словам, продолжались на окраине города. Гагин после этого уточнил, что речь идет о восточных и юго-восточных окраинах Угледара. Сами бои он назвал тяжелыми.