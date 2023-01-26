Власти ДНР сообщили о входе российских войск в Угледар

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live»

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — заявил он.

Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.

О том, что российские войска установили контроль над этим населенным пунктом говорилось еще в марте. Однако впоследствии Минобороны сообщало о «боевиках националистических батальонов» в городе, оборудовании ими огневых позиций в гражданских зданиях.

Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно говорил о скором взятии Угледара. В последний раз такое заявление прозвучало в ноябре прошлого года.