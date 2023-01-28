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Четверо конгрессменов США потребовали объяснить поставки танков Украине

Четверо конгрессменов потребовали от Байдена объяснить поставки танков Украине

Четверо конгрессменов-республиканцев потребовали от президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина разъяснений о поставках танков Украине. Их письмо опубликовал портал The Daily Caller.

Авторы письма — Трой Нельс, Эли Крэйн, Пол Госар и Лорен Боберт — выразили озабоченность по поводу недавнего решения Вашингтона передать 31 танк Abrams M1A2 Киеву и задали несколько связанных с этим вопросов. Политиков интересует, например, как Байден и Ллойд могут предотвратить попадание американской военной техники в руки преступных группировок или террористов. Они также задали вопрос, как Белый дом и Минобороны могут гарантировать, что танки эксплуатируются должным образом и будут возвращены в США после их использования.

Республиканцы также спросили, будут ли президент и министр обороны проводить аудит переданного Украине вооружения. «Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов обороны США и возмещать потери американским налогоплательщикам?» — написали авторы письма.

«Американский народ выбирал нас не для того, чтобы мы постоянно тратили с трудом заработанные доллары налогоплательщиков на конфликт на другом конце света», —cказал Трой Нельс. Он отметил, что Белый дом, поставляя оружие Украине, не отслеживает, как техника, боеприпасы и другие формы военной помощи используются.

Байден объявил о решении предоставить танки Украине 25 января. Источники The New York Times отметили, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. Кроме того, для этого потребуется много другой бронетехники, много времени, топлива и запасных частей. 

Поставить танки Киеву решили и другие западные страны. Франция направит колесные танки AMX-10 RC, президент республики Эмманюэль Макрон допустил поставку и танков Leclerc. Великобритания передаст Challenger 2, а Германия, Польша, Испания, Канада и другие страны — Leopard. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, всего западные страны пообещали поставить Киеву 321 тяжелый танк.

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Москва отмечала, что последствия поставок западных танков Киеву будут «со знаком минус». Кремль заявил, что они прибавят Украине «проблем», но не повлияют на продвижение российских сил к поставленным целям.

Теги
США Конгресс США Джо Байден танки Abrams Украина
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