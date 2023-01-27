Германия отказалась считать себя стороной конфликта после поставки танков

Фото: David Hecker / Getty Images

Поставка Украине вооружений не делает Германию участницей конфликта. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении посольства ФРГ в России.

«Международное право трактует ситуацию однозначно: поддержка Украины техникой в реализации ее индивидуального права на самооборону против ведущейся Россией в нарушение международного права агрессивной войны не делает Германию стороной конфликта», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что 25 января канцлер Олаф Шольц «подробно обосновал и разъяснил» позицию ФРГ в украинском конфликте. Шольц исключил отправку военнослужащих и боевых самолетов в зону боевых действий на Украине. «Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет», — подчеркнул глава правительства.

25 января Германия согласилась отправить танки Leopard 2 Украине и одобрила их реэкспорт из других стран. Шольц заявил, что в ФРГ в ближайшее время начнется тренировка украинских экипажей — помимо обучения, помощь Украине включает решение вопросов логистики, обеспечение боеприпасами и техническим обслуживанием.

Российская сторона заявляет, что поставки вооружения, в том числе западных танков, украинской армии могут «затянуть ситуацию» в зоне военной операции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО уже является стороной конфликта — как из-за поставки танков, так и из-за формирования «на базах украинских посольств за рубежом вербовочных пунктов по рекрутированию граждан других стран». «Вы действительно полагаете, что <...> не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» — обратилась Захарова к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.