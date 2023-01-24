Минтранс анонсировал временное закрытие Крымского моста для автомобилей

Крымский мост (Фото: kremlin.ru)

Крымский мост закроют для автомобильного транспорта 25 января, сообщили в Министерстве транспорта России.

Ограничения для движения автотранспорта будут введены с 23:00 мск 25 января, с полуночи того же дня и до 12:00 мск 26 января автодорожная часть моста будет полностью закрыта. Ограничение движения в ведомстве объяснили ремонтными работами.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

В октябре на Крымском мосту произошел теракт: в результате взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы, Киев свою причастность к взрыву отрицал.

Ремонт Крымского моста начался в октябре, к середине ноября два новых пролета были установлены. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, поскольку они были деформированы. По отремонтированной части движение возобновилось в начале декабря.

6 января Росавтодор сообщил, что два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два — в феврале. Во время работ движение по мосту будет ограничено. Хуснуллин обещал, что ремонт моста завершится в марте 2023 года.

Минтранс сообщал об альтернативном автодорожном маршруте в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.