Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности страны к взрыву на Крымском мосту

В Болгарии заявили о непричастности к взрыву на Крымском мосту

ФСБ заявляла, что устройство, взорвавшееся на мосту, перевозили в том числе через порт Болгарии. Главный прокурор страны назвал обвинение «гибридной атакой» на европейское сообщество со стороны России

Надвижка первого пролёта левой автодорожной части Крымского моста (Фото: Росавтодор)

Болгария не причастна к взрыву на Крымском мосту, написал в Twitter главный прокурор страны Иван Гешев.

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту», — написал он.

Обвинение Болгарии к причастности к теракту Гешев назвал «очередной российской гибридной атакой на европейское сообщество».

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября: был подорван грузовик, из-за чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. В результате обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, погибли четыре человека.

ФСБ назвала организаторами военную разведку Минобороны Украины и ее главу Кирилла Буданова. По данным спецслужбы, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о непричастности страны к теракту. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — говорил он. В то же время советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк после взрыва заявил о необходимости вернуть Украине «все украденное» и назвал теракт на Крымском мосту «началом».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту по ч. 2 ст. 205 УК «Терроризм». Позже ведомство сообщило, что установило 12 причастных к взрыву. Восемь человек — пятерых россиян и троих граждан Украины и Армении — задержали.

Ответом на взрыв на Крымском мосту президент России Владимир Путин объяснял удары по энергообъектам на Украине.