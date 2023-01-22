Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Российский тренер вошел в штаб клуба НХЛ Спорт, 21:08
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК И Tetris, 20:38
Роналду вышел с капитанской повязкой на дебютный матч за «Ан-Наср» Спорт, 20:35
Команда Загитовой победила команду Валиевой на Кубке «Первого канала» Спорт, 20:31
В Болгарии заявили о непричастности к взрыву на Крымском мосту Политика, 20:09
Турецкий клуб сообщил о неудаче в переговорах по игроку сборной России Спорт, 19:55
В Германии горящий локомотив без машиниста уехал от полиции и пожарных Общество, 19:41
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Канцлер ФРГ высказался о Путине и Украине посреди обращения к французам Политика, 19:32
Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе Общество, 19:13
Холанд забил три мяча за 14 минут в победном матче «Манчестер Сити» Спорт, 18:58
Десять человек погибли при стрельбе близ Лос-Анджелеса Общество, 18:42
Отбывший дисквалификацию футболист забил дебютный гол за «Спартак» Спорт, 18:42
Клишас поддержал позицию Швейцарии по замороженным активам России Политика, 18:33
RMF узнало о возможном запрете поставок оружия и электроники в Белоруссию Политика, 18:29
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

В Болгарии заявили о непричастности к взрыву на Крымском мосту

Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности страны к взрыву на Крымском мосту
ФСБ заявляла, что устройство, взорвавшееся на мосту, перевозили в том числе через порт Болгарии. Главный прокурор страны назвал обвинение «гибридной атакой» на европейское сообщество со стороны России
Надвижка первого пролёта левой автодорожной части Крымского моста
Надвижка первого пролёта левой автодорожной части Крымского моста (Фото: Росавтодор)

Болгария не причастна к взрыву на Крымском мосту, написал в Twitter главный прокурор страны Иван Гешев.

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту», — написал он.

Обвинение Болгарии к причастности к теракту Гешев назвал «очередной российской гибридной атакой на европейское сообщество».

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября: был подорван грузовик, из-за чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. В результате обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, погибли четыре человека.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
Фотогалерея 

ФСБ назвала организаторами военную разведку Минобороны Украины и ее главу Кирилла Буданова. По данным спецслужбы, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь.

Читайте на РБК Pro
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год
«Полный крах предотвращен». Как будет развиваться энергокризис в ЕС
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Что будет с акциями США в 2023-м году: прогноз стратегов с Уолл-стрит

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о непричастности страны к теракту. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — говорил он. В то же время советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк после взрыва заявил о необходимости вернуть Украине «все украденное» и назвал теракт на Крымском мосту «началом».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту по ч. 2 ст. 205 УК «Терроризм». Позже ведомство сообщило, что установило 12 причастных к взрыву. Восемь человек — пятерых россиян и троих граждан Украины и Армении — задержали.

Ответом на взрыв на Крымском мосту президент России Владимир Путин объяснял удары по энергообъектам на Украине.

Авторы
Теги
Яна Ломакина
Болгария прокуратура расследование Крымский мост теракт взрыв
Материалы по теме
Зеленский заявил, что Киев не заказывал теракт на Крымском мосту
Политика
СБУ назвала обязанностью Киева «перерезать логистику» через Крымский мост
Политика
Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter