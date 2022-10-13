Минтранс: для грузового транспорта появился маршрут в Крым через Мариуполь и Бердянск

Минтранс сообщил о новом маршруте в Крым через Мариуполь и Бердянск

После диверсии на Крымском мосту грузовому транспорту временно запретили въезд на мост. Минтранс сообщил об альтернативном маршруте в Крым через недавно присоединенные территории, его длина составляет 387 км

Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Новый альтернативный автодорожный маршрут для грузового транзитного транспорта в Крым пролегает от Таганрога до Джанкоя, сообщила РБК пресс-служба Минтранса.

«Данный маршрут проходит через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что выезд из Крыма можно осуществлять как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. «Колонна формируется в Керчи (старый аэропорт — Вокзальное шоссе, 140) и в с. Столбовое Джанкойского района (в районе ресторана «Чайка»). Организатором выступает администрация Республики Крым», — добавили в Минтрансе.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на перешедших под контроль российских сил территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о присоединении к России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 5 октября Путин подписал законы о принятии новых регионов в состав России.

Движение грузового транспорта по основному маршруту в Крым — через Крымский мост — было приостановлено после теракта на мосту 8 октября. Тогда, после взрыва грузовика, обрушились два автомобильных пролета, загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста, и погибли четыре человека. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 млн руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируется возобновить к 16 октября. Пока для них открыта паромная переправа, на которой за первые сутки после открытия скопилось около 250 большегрузов.

Следственный комитет России завел дело о терроризме (по ч. 2 ст. 205 УК), президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

ФСБ считает организаторами взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководителя Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру. По данным следователей, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т. Груз отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, затем в Армению, а потом он попал в Армавир (Краснодарский край), добавили в ведомстве.