Росавтодор назвал срок восстановления автомобильной части Крымского моста

Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два установят в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Как рассказали в ведомстве, сейчас строители закончили восстановление подферменных площадок, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны. Они необходимы для компенсации колебаний пролетных строений.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. <...> А в следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета», — говорится в сообщении. Во время работ будет временно ограничено движение по мосту.

После завершения работ специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

Крымский мост был поврежден при взрыве грузовика 8 октября. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. Киев свою причастность к взрыву отрицает.

Движение поездов и автомобилей (кроме грузовых) по неразрушенной части возобновили в день взрыва. Через десять дней власти разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т. Ремонт моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета установили. Движение по отремонтированной части запустили в начале декабря.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, так как они были деформированы. Он обещал, что ремонт моста завершится в марте 2023 года.