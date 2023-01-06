Росавтодор назвал срок восстановления автомобильной части Крымского моста

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Спорт, 10:11
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 10:11
Bloomberg узнал об отказе Китая получать вакцины от COVID из США Политика, 10:10
Спрос на наличные в 2022 году не побил рекорд пандемии Финансы, 10:02
Власти Москвы продлили работу метро, МЦК и МЦД в рождественскую ночь Город, 10:02
Росавтодор назвал срок восстановления автомобильной части Крымского моста Общество, 09:39
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 09:35
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Как 2022 год изменил отношения сотрудников с работодателями Свое дело, 09:31
Энергокомпания Equinor предупредила о дефиците газа в Европе в 2023 году Экономика, 09:24
Принц Гарри рассказал, что «отнял жизни» 25 человек в Афганистане Политика, 09:04
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:46
Пентагон оценил возможность открытия «нового фронта» в Белоруссии Политика, 08:22
В Казахстане из снежного плена эвакуировали 12 россиян Общество, 08:17
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 08:12
Общество ,  
0 

Росавтодор назвал срок восстановления автомобильной части Крымского моста

Росавтодор: два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два установят в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Как рассказали в ведомстве, сейчас строители закончили восстановление подферменных площадок, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны. Они необходимы для компенсации колебаний пролетных строений.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. <...> А в следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета», — говорится в сообщении. Во время работ будет временно ограничено движение по мосту.

После завершения работ специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

Крымский мост был поврежден при взрыве грузовика 8 октября. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. Киев свою причастность к взрыву отрицает.

Движение поездов и автомобилей (кроме грузовых) по неразрушенной части возобновили в день взрыва. Через десять дней власти разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т. Ремонт моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета установили. Движение по отремонтированной части запустили в начале декабря.

Читайте на РБК Pro
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, так как они были деформированы. Он обещал, что ремонт моста завершится в марте 2023 года.

Теги
Крым Крымский мост ремонт Росавтодор
Материалы по теме
Длина пробки на Крымском мосту превысила пять километров
Общество
На подходах к Крымскому мосту стало больше пунктов досмотра
Общество
Пропускную способность Крымского моста увеличат перед Новым годом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter