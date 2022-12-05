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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Хуснуллин пообещал Путину закончить ремонт Крымского моста в марте

Хуснуллин пообещал закончить ремонт левой стороны Крымского моста к концу марта 2023 года
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал закончить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в конце марта 2023 года, передает «РИА Новости».

«Если поручение дадите, мы хотели мартом план работ. Думаю, что закончим», — ответил Хуснуллин на вопрос президента России Владимира Путина о сроках ремонта. Путин уточнил: «В конце марта?». Хуснуллин ответил утвердительно.

5 декабря спустя почти два месяца после взрыва грузовика движение машин по отремонтированной части восстановили. Путин лично осмотрел мост и проехал по нему за рулем Mercedes, выслушав доклад Хуснуллина.

«Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния», — отметил Путин. Позже Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале. что ремонтные работы продолжаются по поручению президента, поскольку работоспособность левой части моста ограничена.

8 октября на мосту взорвался грузовик, были повреждены два пролета автомобильной части моста, загорелись железнодорожные топливные цистерны. В результате взрыва погибли четыре человека.

Президент Владимир Путин обвинил в организации взрыва спецслужбы Украины. Он подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту, «безусловно, носит террористический характер, это акт терроризма». Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта. СК России завел уголовное дело о теракте. ФСБ пришла к выводу, что организатором взрыва на мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Крымский суд арестовал пятерых фигурантов дела.

Ремонт моста начался 12 октября.Изначально Хуснуллин говорил, что необходимо заменить два пролета моста на разрушенной части, однако позднее он заявил, что придется заменить еще четыре на неразрушенной из-за их деформации.

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Персоны
Марат Хуснуллин Владимир Путин Крымский мост

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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