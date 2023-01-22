Клишас поддержал позицию Швейцарии по замороженным активам России

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас оценил позицию министра экономики Швейцарии по передаче Украине замороженных российских активов.

«Пока еще есть государства в Европе, где стараются сберечь собственную правовую систему», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее глава Министерства экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Tages-Anzeiger заявил, что передача Киеву конфискованных активов россиян стала бы нарушением прав собственности, передает Tagblatt. «Невозможно взять деньги одной страны и отдать их другой стране, если вы руководствуетесь правовой базой», — сказал он.

По словам Пармелина, до сих пор ни одна страна не «осмелилась сделать этот шаг», даже США. «Если конкретные нормы закреплены в законе, у нас нет места для маневра», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger заявил, что Швейцария находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов для восстановления Украины. «Уже существует международное давление, чтобы все государства участвовали в этом, включая нас», — сказал он.

Но по действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно, указал он. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — заявил Кассис.

После введения против России западных санкций из-за военной операции на Украине оказались заморожены $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество попавших под ограничения россиян. Брюссель в общей сложности заморозил активов на €68 млрд, Швейцария (не входит в Евросоюз) — около $7,95 млрд, Эстония — €20 млн, США — минимум $330 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС ищет способы использовать замороженные на Западе российские активы для помощи Украине. США в декабре прошлого года приняли поправку в бюджет, позволяющую использовать активы «российских олигархов» для поддержки Киева. 10 января в МИД Эстонии заявили, что Таллин до конца месяца намерен создать законодательную базу для изъятия замороженных российских активов для передачи их Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл идею конфискации российских средств в пользу Киева воровством. Владимир Путин заверял, что это приведет только к проблемам для тех, кто это делает.