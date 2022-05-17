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Война санкций ,  
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Песков назвал воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины

Российской стороне никто не говорил о планах изъятия ее активов в пользу Украины, но в случае такого развития событий Москва примет ответные меры, заявил Песков. «Это будет фактически прямое воровство», — считает он
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Если зарубежные страны предпримут меры по использованию замороженных российских активов для восстановления финансирования Украины, «это будет фактически прямое воровство». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобное решение было бы незаконным, вопиющим», — сказал он и добавил, что такие действия потребуют ответа со стороны Москвы.

По словам пресс-секретаря президента, иностранные государства не уведомляли Россию о том, существуют ли подобные планы: «Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил».

Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС резервы России
Политика
Жозеп Боррель

С начала российской военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против десятков российских предпринимателей и топ-менеджеров компаний. Им запретили въезд, а активы, включая доли в компаниях, счета и недвижимость, заморозили. Кроме того, в конце февраля Евросоюз и СЗА решили заблокировать международные резервы Банка России.

По данным ЦБ, на 1 апреля 2022 года объем международных резервов составил 606,5 млрд в долларовом эквиваленте. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что около половины — $300 млрд — попали под заморозку. Юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся на территории России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты, а также специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в Международном валютном фонде.

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Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Россия оспорит заморозку золотовалютных резервов, а министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил западные страны в фактической краже активов.

Министр ФРГ заявил, что «политически открыт» к идее ареста активов ЦБ
Политика
Кристиан Линднер

Минэкономразвития Украины оценило размер замороженных золотовалютных резервов российского ЦБ в $415 млрд и заявило, что работает с западными партнерами над механизмом конфискации этих денег в пользу Киева. Рассмотреть этот вопрос Евросоюзу предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он привел в пример активы «на миллиарды долларов», которые США изъяли у ЦБ Афганистана, — в дальнейшем, по словам Борреля, средства пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране.

17 мая глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что идея ареста иностранных активов российского ЦБ обсуждается среди стран — членов G7 и ЕС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
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