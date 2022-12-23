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Конгресс США одобрил поправку о конфискации активов России в пользу Киева

Обе палаты американского парламента одобрили проект бюджета США на 2023 год на $1,66 трлн. Проект включает поправку, позволяющую передавать конфискованные активы «российских олигархов» для гуманитарной и военной помощи Украине
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Палата представителей (нижняя палата) конгресса США вслед за сенатом одобрила проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму $1,66 трлн, передает Reuters. Таким образом обе палаты американского парламента (конгресса) поддержали проект бюджета, теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Ранее сенаторы единогласно одобрили внесенную республиканцем Линдси Грэмом поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине. Как пишет Financial Times, данная поправка также присутствует в проекте, одобренном палатой представителей.

Президент Байден уже заявил о готовности утвердить 4155-страничный документ, чтобы избежать частичного шатдауна — приостановления работы ряда федеральных ведомств (это происходит, когда в конгрессе не могут утвердить бюджет; так, в 2018 году шатдаун наступал несколько раз, в том числе из-за разногласий по поводу финансирования стены на границе с Мексикой, строительства которой добивался президент Дональд Трамп).

В частности, в проект американского бюджета на $1,66 трлн включено $44,9 млрд для помощи Украине и союзникам по НАТО. Всего на оборону планируется потратить рекордные $858 млрд, оставшиеся $773 млрд — на внутренние программы.

Для сравнения в прошлом году оборонный бюджет США составил $770 млрд, а федеральный — $1,5 трлн

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После начала российской спецоперации на Украине западные страны заморозили около $400 млрд российских активов, из них как минимум $330 млрд заморозили США. Большая сумма — $300 млрд Центробанка России, остальные принадлежат частным лицам и компаниям, сообщали в американском Минфине.

В начале октября сенаторы Линдси Грэм, Джим Риш (республиканец), Шелдон Уайтхаус (демократ), Майкл Беннет (демократ) и Ричард Блюменталь (демократ) предложили законопроект, позволяющий властям конфисковать активы «российских олигархов», «полученные за счет доходов, связанных с терроризмом или другими незаконными действиями», и направлять доходы от их продажи на помощь Украине.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада и США за санкции и блокировку активов российских бизнесменов, называя это «грабежом».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции конфискация активы США "Россия-2018" Военная операция на Украине
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