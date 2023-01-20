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Швейцария заявила о давлении по поводу замороженных российских активов

Глава МИД Швейцарии заявил о давлении по поводу изъятия замороженных российских активов
Передача Украине замороженных российских активов потребовала бы изменения в законодательство Швейцарии, заявили в правительстве страны
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис (Фото: Ming Yeung / Getty Images)

Швейцария находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов для восстановления Украины, но не может «просто забрать деньги», которые ей не принадлежат, заявил в интервью Tages-Anzeiger министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

«Уже существует международное давление, чтобы все государства участвовали в этом, включая нас», — сказал он (цитата по Zuger Zeitung).

По действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно, указал он. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — сказал Кассис.

По его словам, передача Киеву российских активов потребовала бы внесения изменений в международное, а также национальное законодательство. Для поправок в последнее в Швейцарии нужно провести референдум, пишет газета, отмечая, что движение в этом направлении вызовет дискуссии о будущем страны как международного финансового центра.

Комментируя это, Кассис заявил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и равноценно свободе слова. «Теоретически можно отказаться и от того, и от другого, но нужно подумать, как это сделать», — сказал он.

После начала российской спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники ввели санкции против Москвы. В результате этого оказались заморожены $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество россиян, попавших под западные ограничительные меры.

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Евросоюз ищет способы использовать замороженные на Западе российские активы для помощи Украине, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель в общей сложности заморозил активов на €68 млрд, Швейцария (не входит в ЕС) — на около $7,95 млрд. США в декабре приняли поправку в бюджет, который позволит использовать активы «российских олигархов» для оказания гуманитарной и военной помощи Украине. Американский Минфин в прошлом году отчитывался о блокировке как минимум $330 млрд российских активов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины. Подобные действия приведут к проблемам для тех, кто это делает, говорил российский лидер Владимир Путин. В случае решения об изъятии российских активов в Европе Россия оставляет за собой право на аналогичные действия, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
российские активы Швейцария конфискация Военная операция на Украине
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