Швейцария заявила о давлении по поводу замороженных российских активов
Швейцария находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов для восстановления Украины, но не может «просто забрать деньги», которые ей не принадлежат, заявил в интервью Tages-Anzeiger министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
«Уже существует международное давление, чтобы все государства участвовали в этом, включая нас», — сказал он (цитата по Zuger Zeitung).
По действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно, указал он. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — сказал Кассис.
По его словам, передача Киеву российских активов потребовала бы внесения изменений в международное, а также национальное законодательство. Для поправок в последнее в Швейцарии нужно провести референдум, пишет газета, отмечая, что движение в этом направлении вызовет дискуссии о будущем страны как международного финансового центра.
Комментируя это, Кассис заявил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и равноценно свободе слова. «Теоретически можно отказаться и от того, и от другого, но нужно подумать, как это сделать», — сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники ввели санкции против Москвы. В результате этого оказались заморожены $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество россиян, попавших под западные ограничительные меры.
Евросоюз ищет способы использовать замороженные на Западе российские активы для помощи Украине, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель в общей сложности заморозил активов на €68 млрд, Швейцария (не входит в ЕС) — на около $7,95 млрд. США в декабре приняли поправку в бюджет, который позволит использовать активы «российских олигархов» для оказания гуманитарной и военной помощи Украине. Американский Минфин в прошлом году отчитывался о блокировке как минимум $330 млрд российских активов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины. Подобные действия приведут к проблемам для тех, кто это делает, говорил российский лидер Владимир Путин. В случае решения об изъятии российских активов в Европе Россия оставляет за собой право на аналогичные действия, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.