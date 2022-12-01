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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Швейцария заморозила российские активы на сумму в почти $8 млрд

Минэкономики Швейцарии: сумма замороженных российских активов составляет почти $8 млрд
Сумма замороженных средств может увеличиться при попадании под европейские санкции новых лиц или выявлении новых вкладов. Помимо активов в Швейцарии заблокированы 15 объектов недвижимости российских физлиц и юрлиц
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Власти Швейцарии с 28 февраля заблокировали российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков или около $7,95 млрд. Об этом сообщил Государственный секретариат экономики страны (SECO).

«По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков», — отметили в SECO.

В ведомстве добавили, что эта сумма «может варьироваться как в сторону повышения, так и снижения». «Замороженные авуары могут увеличиваться, в частности, когда под санкции попадают новые лица или же если учтены новые авуары. И наоборот, случается, что заблокированные в предварительном порядке авуары должны быть высвобождены, если проведена необходимая проверка», — пояснили в SECO.

Кроме того, швейцарское правительство заморозило 15 объектов недвижимости физических или юридических лиц, которые попали под санкции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила объединить в один фонд все заблокированные за рубежом средства Центробанка России и конфискованные из-за санкций активы «русских олигархов», инвестировать их, а доход от этих инвестиций направить на выплату компенсаций Украине. «Мы заблокировали €300 млрд резервов Центрального банка России и заморозили €19 млрд денег российских олигархов», — уточнила она.

По словам фон дер Ляйен, ущерб, нанесенный Украине в результате военной операции, оценивается в €600 млрд. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что на восстановление страны нужно более $1 трлн. Он отметил, что западные страны и компании смогут «взять шефство» над пострадавшими регионами, городами или предприятиями.

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложение главы Еврокомиссии попыткой «изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Запад украл большую часть активов России, заморозив их. 

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Теги
Ломакина Яна
Швейцария санкции блокировка счетов
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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