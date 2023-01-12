Брюссель поддержал планы Эстонии начать конфискацию активов России

Таллин до конца месяца планирует разработать механизм для конфискации российских активов. Способы это сделать Евросоюз обсуждает с прошлого года

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Европейская комиссия поддерживает планы Эстонии разработать механизм, который позволит Таллину приступить к конфискации российских активов, заявил журналистам представитель ЕК Кристиан Виганд.

«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сказал Виганд (цитата по ТАСС).

10 января в эстонском МИДе заявили, что Таллин до конца месяца намерен создать законодательную базу для изъятия замороженных российских активов. Эстония намерена передать их Украине, указывали в министерстве. В общей сложности Таллин заблокировал почти €20 млн на счетах россиян.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и его партнеры заморозили около €300 млрд резервов. Кроме того, ЕС заблокировал активы российских бизнесменов на сумму примерно €19 млрд.

Брюссель обсуждает варианты изъятия российских активов с прошлого года. В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагала создать фонд, который будет передавать Киеву доходы от инвестирования замороженных в ЕС средств ЦБ и активов «российских олигархов». В декабре в Еврокомиссии говорили, что страны-члены обсудят способ конфискации активов россиян на основании уголовных обвинений в обходе санкций.

Президент России Владимир Путин говорил, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — отмечал Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия оставляет за собой право на аналогичные действия в случае конфискации российских активов в Европе.