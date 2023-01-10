Эстония разработает механизм изъятия российских замороженных активов

Таллин собирается до конца января создать законодательную базу, которая позволила бы изъять заблокированные в стране российские активы и передать их Украине, тем самым опередив ЕС

Эстония собирается до конца января создать законодательную базу, которая позволила бы ей изъять замороженные в стране российские активы и передать их Украине, заявил официальный представитель МИД республики Михкель Тамм, сообщает Bloomberg. В общей сложности республика заблокировала почти €20 млн евро на принадлежащих россиянам счетах.

Таллин намерен представить юридический механизм к тому времени, когда ЕК разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) замороженных резервов Центробанка России и еще несколькими миллиардами евро частных средств попавших под санкции россиян. Как отмечает Bloomberg, таким образом, страна может опередить ЕС.

3 января Bloomberg сообщал, что Германия готова использовать заблокированные российские активы на миллиарды евро, чтобы помочь Украине восстановиться, если союзники последуют ее примеру. Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Киева о репарациях, но еще не заняло позицию в отношении конфискации активов, указывают собеседники. В частности, за изъятие хотя бы части средств выступает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Министр финансов Кристиан Линднер, в свою очередь, более осторожен: по словам источников, он опасается, что конфискация активов российского ЦБ может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в «юридическую трясину».

ЕС и партнеры из стран G7 заморозили около €300 млрд резервов Банка России. Евросоюз также заблокировал активы на сумму около €19 млрд, принадлежащие российским бизнесменам, находящимся под санкциями. Брюссель «найдет законные способы» изъять российские активы, чтобы помочь восстановлению Украины, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.