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Война санкций ,  
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Минфин США отчитался о блокировке российских активов на $330 млрд

Минфин США отчитался о блокировке российских активов на $330 млрд за 100 дней
Из них $300 млрд — это активы Центробанка России, остальные принадлежат частным лицам и компаниям. Минфин США указал, что заблокировал элитную недвижимость и суда, связанные с россиянами и организациями, попавшими под санкции
Вид на здание Центрального банка РФ
Вид на здание Центрального банка РФ (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

В мире заблокированы активы российского Центробанка примерно на $300 млрд, а также другие связанные с Россией активы на сумму более $30 млрд, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Блокировкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), в которую входят представители различных западных стран. Помимо активов организаций и россиян, попавших под санкции, ограничения коснулись элитной недвижимости и яхт: Amadea (на Фиджи ее связывали с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым), Tango (власти США связывали ее с Виктором Вексельбергом), Amore Vero (власти Франции связали ее с Игорем Сечиным, в «Роснефти» заявили, что Сечину неизвестно о существовании у него компании, которая владела бы яхтой Amore Vero), Rahil (сайт Superyachtfan — с Аркадием Ротенбергом) и Phi (FT — c основателем оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталием Кочетковым).

Кроме того, REPO «ограничила доступ России к мировой финансовой системе, усложнив для России закупку технологий», которые могут быть использованы при ведении спецоперации на Украине, отмечает Минфин США.

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Группа также прилагает усилия к тому, чтобы различные организации соблюдали введенные в отношении Москвы санкции и она не имела возможности обойти ограничения.

«Проводя эту работу, мы стремимся максимально усилить воздействие санкций на указанных физических и юридических лиц, одновременно защищая рынок от побочных эффектов, которые влияют на мировые рынки сырьевых товаров и поставки продовольствия, которые Россия нарушила», — сказано в сообщении Минфина США.

Россия считает обвинения в нарушении поставок сельхозпродукции и росте цен на энергоносители необоснованными. Причинами этих проблем президент Владимир Путин называл ошибочную политику западных стран. Он предлагал помощь в решении продовольственного кризиса в обмен на снятие с Москвы санкций.

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Фото:Chaiwat Subprasom / Reuters

Замороженные российские активы Киев предлагал использовать для восстановления Украины. Об этом в апреле говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отмечая, что соответствующие переговоры ведутся со странами Запада.

Однако в США отмечали, что конфисковать заблокированные активы, в частности принадлежащие Центробанку России, незаконно. «Я думаю, вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, что мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — говорила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Относительно активов российских бизнесменов власти США допускали, что не будут возвращать их владельцам, заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Владимир Путин, комментируя идею передать российские активы в помощь Украине, говорил, что действия западных стран являются воровством и оно «до добра» не доведет.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Минфин США блокировка российские активы

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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