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Володин назвал условие изъятия иностранных активов в России

Володин предупредил о праве России ответить на изъятие российских активов в Германии
Властям Германии из собственной истории следует помнить, чем заканчивались попытки посягательств «на чужое», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В случае решения немецких властей изъять замороженные российские активы Москва оставляет за собой право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств, написал в своем телеграм-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд, «саботировав минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», а немецкое правительство решило переложить на Россию «проблемы, которые создали их предшественники».

«С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — написал Володин.

Он напомнил, что прецеденты — это одна из основ международного права. А значит, полагает Володин, у США, Германии, Франции и других стран, ранее признавших независимость Косово, «нет другого выхода», кроме как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение.

«Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми. То же самое в отношении изъятия денежных средств и собственности», — написал Володин.

Прецедент с изъятием российских активов в европейских странах, по его мнению, приведет к тому, что все государства начнут игнорировать международное прав и «по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным». Володин также заявил, что власти Германии из собственной истории должны помнить, чем заканчивались попытки посягательств «на чужое».

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После начала российской спецоперации США и Евросоюз объявили о решении «парализовать» активы российского ЦБ. Кроме того, блокировки коснулись собственности и счетов российских бизнесменов, попавших под западные санкции. Из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Осенью Евросоюз насчитывал у себя €68 млрд замороженных активов России. Брюссель заявлял, что рассматривает варианты использования этих средств для помощи Украине.

В начале января Bloomberg со ссылкой источники писал, что правящие партии Германии согласны с тем, что замороженные российские активы можно отправить на восстановление Украины, но опасаются юридических последствий и ожидают позицию своих союзников по этом вопросу.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине российские активы Вячеслав Володин Германия

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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