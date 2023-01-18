Таможня Финляндии сообщила о сокращении на 85% работающих с Россией фирм

Железнодорожные вагоны простаивают на вокзале в одном километре от границы с Россией в Вайниккале, Финляндия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Количество финских компаний, которые продолжают работу с Россией, снизилось за 2022 год на 85% и составляет менее 100. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.

«В конце 2022 года импорт из России осуществляли чуть менее 100 компаний, что на 85% меньше, чем в предыдущем году», — отметил он.

По словам главы отдела, в ноябре прошлого года на долю России приходилось 3,6% импорта Финляндии, тогда как в марте того же года она составляла 12,3%.

На конец 2022 года две трети финского импорта составляла никелевая руда, которую российский «Норникель» перевозит на свое предприятие в финской Харьявалте. Транспортировкой руды с 2023 года занимается частный железнодорожный оператор, отметил представитель финской таможни.

Пенттиля рассказал, что санкции против России привели к тому, что финский товарооборот на 95% выполняется морем. Он добавил, что официальное взаимодействие с российской таможней продолжается, странам необходимо поддерживать этот диалог.

РБК направил запрос в таможню Финляндии.

После начала российской спецоперации на Украине из страны стали уходить в том числе финские компании. В мае об этом заявила энергетическая компания Fortum. Компания Raisio, которая выпускала в России хлопья, каши и мюсли под брендом Nordic, и кофейная компания Paulig Group также продали свой бизнес в России.

В июне финская Ponsse Plc, которая занимается производством лесозаготовительных машин, заявила о продаже предпринимателю с Дальнего Востока российского подразделения ООО «Понссе». В том же месяце о желании об уходе с российского рынка объявила компания Nokian Tyres.

В октябре «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что финский фармпроизводитель Orion Pharma (OP) планирует закрыть российский офис до конца года. Однако позже компания заявила, что продолжает работу в России в штатном режиме.