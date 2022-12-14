Финляндия с января по сентябрь импортировала СПГ из России на €75 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 66,7 (+0,43) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 63,21 (+0,44) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:00
Как изменилась аудитория сайтов российских глянцевых изданий. Инфографика Технологии и медиа, 09:00
Пушилин оценил ущерб, нанесенный Украиной ДНР с 2014 года Политика, 08:59
Видео 800-й шайбы Овечкина в карьере в НХЛ Спорт, 08:51
Финляндия с января по сентябрь импортировала СПГ из России на €75 млн Экономика, 08:46
В кризис у бизнеса есть соблазн начать сокращения. Почему это не выход Pro, 08:36
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:33
Почти 50% россиян с брокерскими счетами сообщили, что ими не пользуются Инвестиции, 08:30
Овечкин оформил хет-трик и достиг исторической отметки в 800 шайб в НХЛ Спорт, 08:24
«Ведомости» узнали дату встречи Путина с главами новых регионов Политика, 08:10
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 08:08
Власти нашли решение проблемы с потерями регионов из-за курсовых разниц Экономика, 08:00
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 07:46
Экономика ,  
0 

Финляндия с января по сентябрь импортировала СПГ из России на €75 млн

Торгпред России Логинов: Финляндия за девять месяцев закупила российский СПГ на €75 млн
НОВАТЭК NVTK ₽1 039,6 -0,12% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За первые девять месяцев 2022 года Хельсинки импортировал СПГ на
€85 млн, «из которых €75 млн (88%) имеет российское происхождение», сообщил «РИА Новости» торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «НОВАТЭК» по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — сказал он.

По словам Логинова, Финляндия прорабатывает варианты отказа от закупок российского газа: для этого был арендован американский плавучий СПГ-терминал, его планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года. В числе факторов, которые пока не позволяют стране отказаться от российского СПГ, торгпред назвал техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокие спрос и цены на СПГ в Европе и низкую рентабельность транспортировки небольших объемов сжиженного газа для мировых поставщиков.

«Газпром» в мае прекратил поставки газа в Финляндию, после того как ее власти отказались платить в рублях. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в июне заявил, что Финляндия отказалась от трубопроводного газа из России, но продолжает закупать сжиженный природный с завода «Криогаз-Высоцк».

В сентябре директор финской Gasum Ольга Вяйсянен сказала, что компания вынуждена продолжать импорт российского СПГ. Как поясняла газета Helsingin Sanomat, у Gasum есть долгосрочный контракт «бери или плати» на поставку СПГ с «Газпром экспортом». Объемы закупок компания не раскрывает.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Финляндия СПГ газ
Материалы по теме
TotalEnergies сообщила о выходе из совета директоров НОВАТЭКа
Бизнес
В ФРГ не исключили задержку строительства СПГ-терминалов из-за погоды
Политика
Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter