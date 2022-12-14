Финляндия с января по сентябрь импортировала СПГ из России на €75 млн

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За первые девять месяцев 2022 года Хельсинки импортировал СПГ на

€85 млн, «из которых €75 млн (88%) имеет российское происхождение», сообщил «РИА Новости» торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «НОВАТЭК» по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — сказал он.

По словам Логинова, Финляндия прорабатывает варианты отказа от закупок российского газа: для этого был арендован американский плавучий СПГ-терминал, его планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года. В числе факторов, которые пока не позволяют стране отказаться от российского СПГ, торгпред назвал техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокие спрос и цены на СПГ в Европе и низкую рентабельность транспортировки небольших объемов сжиженного газа для мировых поставщиков.

«Газпром» в мае прекратил поставки газа в Финляндию, после того как ее власти отказались платить в рублях. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в июне заявил, что Финляндия отказалась от трубопроводного газа из России, но продолжает закупать сжиженный природный с завода «Криогаз-Высоцк».

В сентябре директор финской Gasum Ольга Вяйсянен сказала, что компания вынуждена продолжать импорт российского СПГ. Как поясняла газета Helsingin Sanomat, у Gasum есть долгосрочный контракт «бери или плати» на поставку СПГ с «Газпром экспортом». Объемы закупок компания не раскрывает.