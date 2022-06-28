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Финский производитель техники для лесозаготовки продаст бизнес в России

Ponsse уже подписала договор купли-продажи с дальневосточной фирмой «Бизон», которой владеет Алексей Воронкевич. Другая его компания занималась реализацией техники марки на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с 2007 года
Фото: ponsse.com
Фото: ponsse.com

Финская Ponsse Plc, которая производит лесозаготовительные машины, продает российское подразделение ООО «Понссе» предпринимателю с Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте финской компании.

«Ponsse Plc продала все акции ООО «Понссе», своей дочерней компании, которая предоставляла услуги Ponsse в России и Белоруссии. Сегодня, 28 июня 2022 года, Ponsse подписала договор купли-продажи», — сообщила компания.

Ponsse намерена прекратить деятельность в России 15 июня. По данным компании, на Россию и Белоруссию приходилось 20% ее продаж.

Покупателем стала ООО «Бизон», она будет заниматься операциями в России после выполнения условий сделки. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу третьего квартала 2022 года, для нее потребуется согласование ФАС. По данным «РБК Компании», ООО «Бизон» зарегистрирована в Хабаровске.

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Фото:kone.ru

Компанией владеет Алексей Воронкевич, другая его компания — «Дормашимпорт» с 2007 года занимается продажами техники Ponsse в восточных регионах России. Согласно сайту «Дормашимпорта» (DMI), она является официальным дистрибьютором техники финской марки в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание ее техники. Помимо Ponsse, DMI является официальным дилером финских масел Teboil, колесных гусениц Clark, пильных шин и цепей Oregon и Nokian, грузовых и индустриальных шин Goodyear.

В начале марта Ponsse приостановила экспорт в Россию и Белоруссию лесозаготовительных машин и деталей к ним. Также финская компания временно прекратила предоставление российским подразделением дополнительных деталей и сервисных операций на внутреннем рынке.

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Финляндия леса сельское хозяйство продажа бизнеса
ПОНССЕ БИЗОН ДОРМАШИМПОРТ

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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