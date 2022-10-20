«Ведомости» узнали, что из России может уйти первая западная фармкомпания

Финская Orion Pharma работала в России 15 лет. По данным газеты, компания уже начала ликвидацию российского офиса и планирует уйти из России до конца года

Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / ТАСС

Финский фармпроизводитель Orion Pharma (OP) начал ликвидацию российского офиса — его планируют закрыть до конца года, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с планами компании.

По его данным, сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтверждает источник, близкий к топ-менеджменту OP.

OP работает в России 15 лет. В 2021 году компания занимала 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 году она поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за 2021 году по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее. Основной препарат компании — метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита.

Если OP закроет офис в России, это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из нашей стран. О том, что ни один зарубежный игрок из этой отрасли не покинул Россию, говорил 17 октября заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

Как сообщил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, уход OP из России может быть связан с общей тенденцией со стороны финских компаний, которые начали активно уходить с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Также, по его словам, от ухода OP пострадает прежде всего сама, так как Россия для финской компании — это один из крупнейших рынков.

Как отмечает газета, в первом полугодии 2022 года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж глобальной OP, или €44 млн. Это второй по величине рынок для компании после Финляндии.

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После введения западных санкций некоторые иностранные фармацевтические компании частично приостановили деятельность в России. Так, инвестиции приостановили немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis. В то же время американская Eli Lilly решил приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.



Американская AbbVie приостановила операции с продукцией для эстетической медицины в России, а Bristol Myers Squibb прекратила набор участников клинических испытаний и запуск площадок для них в России, Белоруссии и на Украине. Тем не менее ни одна из этих компаний ранее не объявляла о полном уходе из страны.

По состоянию на начало августа доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляла 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок, сообщали в Минобрнауки. Тогда же там предложили концепцию, согласно которой Россия может достичь лекарственного суверенитета (который предполагает, что произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках) уже к 2030 году. Также из концепции следует, что произведенные в стране активные фармсубстанции используются только в 20% лекарств, производимых в России; в планах — довести этот показатель до 75%. На это предполагают потратить 200 млрд руб.