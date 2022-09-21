Финская госкомпания заявила, что вынуждена покупать СПГ у России
Финской госкомпании Gasum приходится импортировать сжиженный природный газ из России, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по коммуникациям компании Ольга Вяйсянен.
В конце мая «Газпром» перестал поставлять газ Gasum, после того как компания отказалась платить за него в рублях. В финской компании уточнили, что летом страна будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Он соединяет Финляндию с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам в Инчукалнсе.
С начала военных действий на Украине СПГ поставляется морем в среднем 2,5 партии в месяц, уточнила Вяйсянен. Два газовоза Gasum могут перевозить 18 тыс. куб. м топлива и 15 тыс. куб. м. соответственно. В то же время еще летом финский министр по делам ЕС Титти Туппурайнен призывала прекратить импорт СПГ из России.
Helsingin Sanomat сообщает, что у Gasum есть отдельный долгосрочный контракт на поставку СПГ с компанией «Газпром экспорт». Речь идет о контракте «Бери или плати». «Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», — отметила Вяйсянен.
Gasum закупает СПГ у России с начала 2018 года. Однако компания не раскрывает объемы поставок.
По словам представителя компании, большая часть СПГ, закупаемого Gasum, идет не из России, а из других стран. Помимо контракта с российской компанией, у нее есть долгосрочный контракт на поставки с терминала СПГ Рисавика в Норвегии. Кроме того, Gasum приобретает СПГ в Центральной Европе, куда он поступает из разных стран мира.
«Но, конечно, мы будем соблюдать все ограничения на местном уровне или на уровне ЕС, если таковые будут», — заключила Вяйсянен.
О том, что Финляндия по морю получает «несколько поставок СПГ в месяц», в Gasum сообщали еще в начале лета.
В середине июня в НОВАТЭК заявляли, что страна отказалась от трубопроводного газа, но продолжает импортировать СПГ с завода компании «Криогаз-Высоцк». «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — говорил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.