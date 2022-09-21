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Финская госкомпания заявила, что вынуждена покупать СПГ у России

Финская компания Gasum заявила, что вынуждена покупать СПГ у России из-за «бери или плати»
У финской компании есть долгосрочный контракт на поставку СПГ с «Газпром экспортом» по принципу «Бери или плати». «Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим», — сказали там
Фото: Kurt Desplenter / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kurt Desplenter / Keystone Press Agency / Global Look Press

Финской госкомпании Gasum приходится импортировать сжиженный природный газ из России, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по коммуникациям компании Ольга Вяйсянен.

В конце мая «Газпром» перестал поставлять газ Gasum, после того как компания отказалась платить за него в рублях. В финской компании уточнили, что летом страна будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Он соединяет Финляндию с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам в Инчукалнсе.

С начала военных действий на Украине СПГ поставляется морем в среднем 2,5 партии в месяц, уточнила Вяйсянен. Два газовоза Gasum могут перевозить 18 тыс. куб. м топлива и 15 тыс. куб. м. соответственно. В то же время еще летом финский министр по делам ЕС Титти Туппурайнен призывала прекратить импорт СПГ из России.

Helsingin Sanomat сообщает, что у Gasum есть отдельный долгосрочный контракт на поставку СПГ с компанией «Газпром экспорт». Речь идет о контракте «Бери или плати». «Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», — отметила Вяйсянен.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

Gasum закупает СПГ у России с начала 2018 года. Однако компания не раскрывает объемы поставок.

По словам представителя компании, большая часть СПГ, закупаемого Gasum, идет не из России, а из других стран. Помимо контракта с российской компанией, у нее есть долгосрочный контракт на поставки с терминала СПГ Рисавика в Норвегии. Кроме того, Gasum приобретает СПГ в Центральной Европе, куда он поступает из разных стран мира.

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«Но, конечно, мы будем соблюдать все ограничения на местном уровне или на уровне ЕС, если таковые будут», — заключила Вяйсянен.

О том, что Финляндия по морю получает «несколько поставок СПГ в месяц», в Gasum сообщали еще в начале лета.

В середине июня в НОВАТЭК заявляли, что страна отказалась от трубопроводного газа, но продолжает импортировать СПГ с завода компании «Криогаз-Высоцк». «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — говорил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

«Криогаз-Высоцк» находится в порту Высоцк Ленинградской области. Мощность проекта составляет 660 000 т в год. Финляндия является второй после Литвы по значимости страной, закупающей газ на этом предприятии.

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия СПГ Россия
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