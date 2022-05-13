Производитель каш Nordic продал российский бизнес
Финская компания Raisio, которая выпускала на русском рынке хлопья, каши и мюсли под брендом Nordic, закрыла сделку по продаже своего бизнеса в стране, говорится в сообщении компании. Покупателем выступила компания «Копэкер Агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов, она сейчас является стопроцентным владельцем бизнеса.
Сделка по продаже ООО «Рийсио ньютришен» была зарегистрирована 12 мая. Активы были выкуплены за €1,5 млн. В связи с продажей Raisio фиксирует убыток от продажи в размере около €3,6 млн, из которых отразила предполагаемый убыток от обесценения в размере €2,9 млн в EBIT за первый квартал. Собственного производства в России у финской компании не было.
ООО «Рийсио ньютришен» владело правами на бренд Nordic на российском и белорусском рынке. На этих рынках права на этот бренд были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü.
«Копэкер Агро» владеет предприятием, на котором продукты упаковываются в пакеты, банки, картонные пачки, саше. Среди его клиентов также указана Raisio, на предприятии упаковывают ее продукты Nordic. На производстве расположены девять линий. По данным «РБК Компании», учредителями являются Юлия Ходань (1%) и ООО «Копэкер» (99%).
3 марта Raisio выступила с осуждением российской операции на Украине. Она объявила о прекращении всех поставок в Россию, уточнив, что это сократит ее продажи на 15%.
Днем позже еще одна финская компания — Fazer — заявила, что приостанавливает экспорт в Россию. В итоге производитель хлебобулочных и кондитерских изделий объявил о прекращении деятельности в стране. У компании оставались три производственные площадки в Санкт-Петербурге и одна в Москве.
В конце апреля Fazer продала свой российский бизнес московскому хлебобулочному комбинату «Коломенский». Там заверили, что все производственные мощности продолжат работу.